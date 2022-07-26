نتنياهو يهاجم لابيد وغانتس:"الأزمة مع روسيا يمكن أن تؤدي لضرر خطير"

نتنياهو يهاجم الحكومة الإسرائيلية على خلفية التوتر بين إسرائيل وروسيا حول قضية الوكالة اليهودية

على خلفية التوتر بين إسرائيل وروسيا، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سياسة الحكومة تجاه روسيا وقال :"هذا يحدث بسبب دمج تصرفات مبتدأين، عدم مسؤولية وغطرسة".

واستهل نتنياهو تصريحاته وقال:"نحن في خضم أزمة خطيرة بالعلاقات بين روسيا وإسرائيل، لكن من الممكن ويجب الخروج من الأزمة، على مدار سنوات أجرينا علاقات متزنة ومسؤولة مع روسيا، حرصنا للحفاظ على مصالح إسرائيل ومواطنيها".

وتابع :"في الأيام الأخيرة أشعر بالقلق من أن ما بنيناه على مدار سنوات، ينهار حقا أمام أعيننا في الأسابيع الأخيرة" وأضاف "يوجد لدي طلب واحد من لابيد وغانتس- أوقفوا الهراء. تصرفاتكم تعرض أمننا القومي للخطر، إن لم تتوقف الأزمة فورا، من الممكن أن تؤدي إلى ضرر حقيقي على أمننا".

وفي تعقيب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية على تصريحات نتنياهو قال :"القضية يتم معالجتها من قبل الحكومة الإسرائيلية، كما قال اليوم المتحدث الشخصي باسم بوتين، لا يوجد أزمة بين البلدين، إن كلف نتنياهو نفسه عناء الحضور لتحديث سياسي أمني لدى رئيس الحكومة لابيد، كان نتنياهو سيعلم الحقائق بصورة مؤكدة".

وتابع :"لكنه ولم يصل لحضور التحديث، نحن نقدم له من هنا بأنه لصالح أمن دولة إسرائيل ويهود روسيا، هذا موضوع يجب التعامل مع بتكتم وعبر القنوات الحكومية، وليس في مؤتمرات صحافية وتصريحات لا أساس لها من الصحة للإعلام".

وزير الأمن بيني غانتس أضاف :"حكومة إسرائيل يتم إدارتها بمسؤولية وبإصرار بهدف الحفاظ على مصالح دولة إسرائيل والشعب اليهودي. الشخص الذي يمكنه الحديث عن ضجة ضرورية بمواضيع أمنية هو نتنياهو".