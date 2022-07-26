بعد تهديدات نصر الله: إسرائيل تبعث رسائل تحذير لحزب الله

إسرائيل توعدت في الرسائل التي بعثتها عن طريق الولايات المتحدة وفرنسا بأن ردها سيكون قاسيا

أفاد موقع "واينت" الإخباري أن إسرائيل بعثت خلال الأيام الأخيرة رسائل تحذيرية إلى حزب الله عبر قنوات ديبلوماسية وعسكرية استعدادا لتشغيل منصة "كاريش"، وهددت بأنه لو حاول حزب الله مهاجمة المنصة مجددا، سيكون الرد قاسيا. وذكر التقرير بأن إسرائيل استعانت بفرنسا والولايات المتحدة لتمرير الرسائل عن طريق قنوات عسكرية وديبلوماسية. في هذه المرحلة الجيش الإسرائيلي لم يرفع حالة التأهب بسبب تهديدات حزب الله، لكن في ايلول/سبتمبر بعد أن يتم ضخ الغاز من المنصة، سيتم مضاعفة حراستها كما خطط مسبقا.

في المقابل ، الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتاين من المرتقب أن يصل لبنان في نهاية الأسبوع القريب، وقبل ذلك سيجري محادثة عبر الزوم مع طواقم المفاوضات. وتعمل إسرائيل حاليا بالضغط على الأمريكيين لاستكمال المفاوضات حول تقسيم المنطقة البحرية قبل بدء ضخ الغاز في أيلول/سبتمبر.

ويأتي التحذير الإسرائيلي على خلفية التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في عدة فرص مختلفة. بعد يوم من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل تحدث رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الامن بيني غانتس مع هوخشتاين ونقلوا له رسالة بأنه يجب إنهاء الخلاف قبل أيلول/سبتمبر. الرسائل التي نقلت من إسرائيل كانت إنه يجب تعجيل المباحثات، حيث أنه من مصلحة الحكومة اللبنانية عدم تصعيد الأزمة وإنما إنهائها، وبالتأكيد عدم التوصل الى صراع أمني مع إسرائيل. في هذه الرسائل حذرت إسرائيل أنه في حال هاجم حزب الله فإن الرد الإسرائيلي سيكون قاسيا.