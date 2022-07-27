تقرير: مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن الخلاف حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يمكن حله قريبا

قال مسؤول إسرائيلي إن هجوم حزب الله على منصة كاريش سيقابل برد عسكري من قبل إسرائيل.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" ، أمس الثلاثاء، أن مسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الخلاف البحري مع لبنان على وشك الإنتهاء والتوصل إلى الحل.

وبحسب تقرير القناة، فإنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي عاموس هولشتاين إلى لبنان الأسبوع المقبل، حاملاً معه إطار العمل لاتفاق، والذي سيكون في الواقع بمثابة حل وسط بين مطالب إسرائيل ومطالب لبنان - ستكون منصة غاز كاريش. مدرجة في أراضي إسرائيل ، وستقوم نفس الشركة بالتنقيب في كل من إسرائيل ولبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية اعترضت في الشهر الماضي وصول سفينة تديرها شركة Energean ومقرها لندن قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​لتطوير حقل كاريش .

فيما اصدر كل من وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الهرار بيانا مشتركا يشمل تعليقا رسميا إسرائيليا حول قضية منصة "كاريش" موضحين أن منصة التنقيب لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.

في عام 2021 ، بدأت محادثات رسمية بين ممثلين من إسرائيل ولبنان ، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن حدودهما البحرية.

ويأتي تقرير القناة أمس الثلاثاء بعد أن هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإسرائيل بشأن النزاع الحدودي البحري، قائلاً إن ليس فقط منصة غاز كاريش مهددة ولكن جميع حقول الغاز الإسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

في الوقت نفسه، قال مسؤول إسرائيلي إن هجوم حزب الله على منصة كاريش سيقابل برد عسكري من قبل إسرائيل.

أفاد موقع "واينت" الإخباري أن إسرائيل بعثت خلال الأيام الأخيرة رسائل تحذيرية إلى حزب الله عبر قنوات ديبلوماسية وعسكرية استعدادا لتشغيل منصة "كاريش"، وهددت بأنه لو حاول حزب الله مهاجمة المنصة مجددا، سيكون الرد قاسيا.