الانتخابات الاسرائيلية: حزبي "يمينا" و"ديرخ ايرتس" يتوصلان لاتفاق لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة

لكن ليس من الواضح حتى الآن كيفية تعامل الكتلة المشتركة مع قضية الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو

أفادت القناة الإسرائيلية N12 أن كتلتي "يمينا" برئاسة آييلت شاكيد وكتلة "ديرخ ايرتس" برئاسة يوعاز هنديل وتسفيكا هاوزر من المتوقع أن تعلنا اليوم عن خوضهما الانتخابات الإسرائيلية القادمة في قائمة مشتركة. وذكر البيان الذي أصدره الجانبان بأن طواقم المفاوضات اجتمعت الليلة من أجل مراجعة الاتفاقات بهدف خوض مشترك للانتخابات. الاعلان على هذه الخطوة من المتوقع أن يتم مساء اليوم.

وـأضاف البيان أنه :"تم التوصل الى اتفاق بشأن غالبية البنود والجانبين قريبين من التوقيع، واتفقت الطواقم على الاجتماع بوقت لاحق اليوم. وأفاد كل من شاكيد وهندل ببيان مشترك :"نحن نبذل أقصى جهودنا لإنهاء ما تبقى بأقرب فرصة حتى نتمكن من إحضار روح جديدة لإسرائيل.

وزير الاتصالات يوعاز هندل أعلن أكثر من مرة بأنه يريد حكومة وحدة بدون نتنياهو، لكن شاكيد تتجنب قول هذا في هذه المرحلة. وليس من الواضح ان اتفق الجانبان بخصوص جلوس مشترك مع نتنياهو-وكيفية التعبير عن الموضوع في إطار الحملة الانتخابية.