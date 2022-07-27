إسرائيل تستقبل أول شحنة من لقاحات جدري القرود

احتوت الشحنة على 5600 جرعة ومن المتوقع أن تصل قريبًا 5000 جرعة أخرى

أكدت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن البلاد تلقت أول شحنة من آلاف لقاحات جينيوس ضد جدري القرود التي تنتجها الشركة الدنماركية البافارية الشمالية.

ووفقًا لوزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، فقد تم تسليم اللقاحات إلى المركز اللوجستي الذي تشغله في بلدة "شوهام" وسط إسرائيل وسيتم توزيعها على المؤسسات الطبية في الأيام المقبلة واحتوت الشحنة على 5600 جرعة ومن المتوقع أن تصل قريبًا 5000 جرعة أخرى.

وفي نفس السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن تفشي مرض جدري القردة ، الذي أعلن رسميا "حالة طوارئ صحية عالمية" الأسبوع الماضي، قد يستمر لأشهر.

وبسبب تضاعف الحالات الحالية، تتوقع منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن يصل عدد المصابين بمرض جدري القرود أكثر من 27000 حالة إصابة في 88 دولة بحلول 2 أغسطس/آب.

ومن جهتها، قالت أستاذة علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ريموين إن المنظمات الصحية يجب أن "تقف أمام هذا"، مضيفة "من الواضح أن نافذة الفرصة للقيام بذلك تغلق".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أصدرت الإثنين الماضي إرشادات للتطعيم ضد فيروس جدري القرود.

في وقت سابق يوم الاثنين ، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية إرشادات للتطعيم ضد فيروس جدري القرود، ووفقًا لوثيقة رسمية، سيتم إعطاء اللقاح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والمعرضين لخطر كبير للتعرض للمرض.

وتم تشخيص 105 حالة إصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل حتى الآن.