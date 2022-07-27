لأول مرة منذ توليه رئاسة الحكومة: لابيد يجتمع مع العاهل الأردني في عمان

الجانبان ناقشا الحاجة لخلق أفق سياسي بهدف التوصل الى "سلام عادل وشامل ومتواصل على اساس حل الدولتين"

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان ، وهو الاجتماع الأول له معه منذ تعيينه رئيسا للحكومة.و ناقش الجانبان الحاجة لخلق أفق سياسي بهدف التوصل إلى "سلام عادل وشامل ومتواصل على أساس حل الدولتين"، كما ناقش الجانبان تعزيز الأمن والاستقرار والتطوير الإقليمي. وشدد الأردنيون على أن هذا كله "يجب أن يشمل الفلسطينيين".

وبحسب البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية ذكر بأن الاجتماع كان دافئا وطويلا وشمل وجبة غذاء مشتركة، بمشاركة للعاهل الاردني، لابيد، والوفود المشاركة. وأفيد أنه خلال اجتماع الزعمين نوقشت "الفرص العديدة لمحتويات إضافية في اتفاقية السلام، ولتحسين العلاقة الطويلة الأمد بين الشعبين وتقوية المصالح المشتركة بين الشعوب".

وأضاف البيان بأن الزعيمين:"شددا بالاجتماع على أهمية العلاقة الشخصية والتقدير المتبادل بينهما كركيزة هامة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتحقيق إنجازات حقيقية لكلا الشعبين وللمنطقة كلها. وفي الاجتماع نوقشت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والمنطقة، والفرص الذي حملتها هذه الزيارة، بما يشمل ما يرتبط ببناء العلاقات الاقليمية".

كما ناقش الزعيمان تعجيل المشاريع الثنائية : الترويج لبوابة السلام، إقامة مرافق الطاقة الشمسية في الاردن ومشاريع التحلية في إسرائيل، السياحة المشتركة في خليج ايلات-العقبة، الأمن الغذائي، الزراعة وعلاقات المواصلات، وأمر رئيس الحكومة الاسرائيلية والعاهل الأردني طواقمهم بالعمل على المشاريع الكبيرة والتقدم بسرعة.

وفي نهاية الاجتماع، شكر لابيد العاهل الأردني على الاستقبال والاستضافة الحارة، واتفق الزعيمان على تعميق العلاقة والحوار بين الدول والشعوب في المنطقة.