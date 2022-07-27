هجوم صاروخي في محيط القنصلية التركية في الموصل ولا ضحايا

قال مصدر أمني، إن "أربعة قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء".

استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل في شمال العراق، ليل الثلاثاء الأربعاء، على ما أفاد مصدر أمني، مسفراً عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وقال مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "أربعة قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة".

وقال زيد جمال (25 عاماً) أحد سكان المنطقة "أمس عند منتصف الليل سمعنا صوت قصف... سمعنا صوت أربع أو خمس قذائف، سقطت أمام بيتنا"، مضيفا "يقولون إن الاستهداف موجه نحو القنصلية التركية لكن في الحقيقة إن العائلات هي من قصفت... بعض العائلات غادرت شققها" إثر القصف.

وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي ما أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح. وعلى إثره طالب العراق تركيا بسحب قواتها من أراضيه، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، معتبراً ما حصل "انتهاكاً صارخاً" لسيادته.

ونفت أنقرة من جهتها مسؤوليتها عن الهجوم متهمةً مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشنّ تمرداً ضدّها منذ العام 1984.

وتقع القنصلية التركية في منطقة سكنية، يقطنها مدنيون. وظهرت أضرار على سيارة مدنية متوقفة في المكان على بعد حوالى مئة متر من مقر القنصلية.

وأكّد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني من جهته، "سقوط 4 صواريخ على محيط القنصلية في منطقة شقق الحدباء شمال الموصل"، مضيفاً أن القصف أسفر "عن أضرار مادية أصابت عدداً من سيارات المواطنين".

في الأثناء، أدانت الخارجية التركية في بيان الأربعاء "الهجوم" الذي "وقع على القنصلية العامة لتركيا في الموصل عند ساعات الصباح من يوم 27 تموز/يوليو".

ودعا البيان "السلطات العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها كاملةً في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية" و"إحضار المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".

ورأت أنه تطور "خطر" يأتي تزامناً مع "جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد استجابة لدعوة السلطات العراقية، في الوقت الذي يتم فيه اتهام بلدنا واستهدافه بشكل غير عادل".