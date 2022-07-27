مسؤول ايراني يزعم:"نفذنا عمليات ناجحة ضد إسرائيل"

تأتي هذه التصريحات على ضوء الانتقادات المتزايدة للاستخبارات الايرانية

قال وزير الاستخبارات الايراني محمود علوي اليوم بأن "ايران نجحت على إحباط ما وصفه "بالمؤامرا الإسرائيلية" وزعم أيضا بأن القوات الايرانية "نجحت بتنفيذ عمليات ناجحة" ضد إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة بينها هجمات إسرائيلية في الأراضي الايرانية، جاء هذا بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الايرانية.

وقال الوزير الايراني بأنه قدم للمجلس الإسلامي الأعلى تقريرا يشمل "الأنشطة الناجحة التي قامت بها عناصر وزارة الاستخبارات ضد من وصفهم ’عملاء صهاينة’ على الأراضي الايرانية وخارجها".

وتأتي تصريحات الوزير الايراني على ضوء الانتقادات المتزايدة للحرس الثوري و"أجهزة الاستخبارات الايرانية بأنهم لا ينجحون بوقف موجة التصفيات والأنشطة التخريبية في ايران، والتي قالت تقارير أجنبية بأنها نفذت من قبل وكلاء إسرائيل، ويشار إلى أنه وقت سابق هذا الأسبوع اعلنت ايران عن اعتقال خلية زعمت بأنها عملت بالتعاون مع "الموساد" من داخل كردستان.

في المقابل بعث وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس ورئيس الحكومة يائير لابيد رسالة الى ايران الاسبوع الماضي بعد زيارتهم المنطقة الشمالية وقالوا إن :"دولة إسرائيل تنشط وتواصل العمل ضد أذرع الإرهاب الايرانية في المنطقة وعموما. ايران هي المصدر الأكبر للارهاب في العالم. وسنعمل بأنفسنا وبالتعاون مع دول أخرى في المنطقة لمنع ايران من تقويض الاستقرار الاقليمي".