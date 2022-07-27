بعد تأخير استمر أيام: الوفد الإسرائيلي المكلف بملف الوكالة اليهودية يتوجه مساء اليوم الأربعاء إلى روسيا

سيعقد الوفد اجتماعات مع الأطراف المعنية في النظام الروسي بشأن أزمة الوكالة اليهودية واستجلاء الموانع القضائية

من المتوقع أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى موسكو مساء اليوم (الأربعاء) بإيعاز من رئيس الوزراء يائير لابيد، وبالتنسيق مع السلطات في روسيا، سيتوجه الوفد الإسرائيلي إلى موسكو مساء اليوم (الأربعاء) وسيعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية في النظام الروسي بشأن أزمة الوكالة اليهودية بمحاولة لاستجلاء الموانع القضائية المزعومة من الطرف الروسي.

يأتي ذلك بعد عدة أيام من التأخيرات التي لم يحصل خلالها الوفد على تأشيرة دخول إلى روسيا، حسب النشر في واينت.

يذكر أن قرار وزارة العدل في روسيا بوقف أنشطة الوكالة اليهودية فوق أراضيها قبل نحو أسبوعين، أثار استياء عارما وردودا قاسية اللهجة من الجانب الإسرائيلي. وزُعم في الطلب المقدم إلى محكمة محلية أنه متصل "بانتهاكات قانونية غير محددة".

ووجه رئيس الوزراء الوفد القانوني الذي يغادر إلى روسيا استعدادًا لجلسة الاستماع التي من المتوقع أن تعقد غدًا في محكمة بموسكو، ببذل قصارى جهده لاستخلاص أقصى فائدة من الحوار القانوني، وتعزيز الحوار السياسي في نفس الوقت مع كبار المسؤولين.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ قد دعا إلى تجنب الثرثرة محليًا حول موضوع الوكالة اليهودية باعتبار ذلك أكثر حيوية ونفعا لحل الخلاف مع روسيا. كما قاد لابيد اتصالات دبلوماسية بين البلدين في محاولة لاحتواء الأزمة وإدارتها تحت ضوابط دبلوماسية منعا لتشكيل تعقيد سياسي. ونقلت موسكو رسائل مطمئنة للجانب الإسرائيلي مفادها أنه لا يوجد تدهور في العلاقات السياسية بين الدولتين وأنه لا ينبغي تحميل قضية الوكالة ما لا تحتمل وحرفها عن المسار القانوني.