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شركة "الـ عال" الإسرائيلية تخطط لتقديم رحلات مباشرة من إسرائيل إلى ملبورن وطوكيو

i24NEWS

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شحن طائرة العال إسرائيلية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب بـ 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
Ministry of Foreign Affairs Israelشحن طائرة العال إسرائيلية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب بـ 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

مما يفتح العديد من الفرص لشركات الطيران الإسرائيلية إلى الشرق ، قد تستغرق الرحلات الجوية إلى ملبورن من تل أبيب

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "الـ عال" الإسرائيلية للطيران دينا بن تل جنانسيا، اليوم الأربعاء، أن "الشركة تخطط لتقديم رحلات مباشرة من إسرائيل إلى ملبورن وطوكيو، في أعقاب قرار السعودية الأخير بفتح مجالها الجوي لجميع الطائرات من وإلى إسرائيل، دون استثناء"

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جاءت تصريحات دينا بن تل جنانسيا خلال مؤتمر غوغل للسياحة في تل أبيب، حيث قالت إنه "بإذن من الرياض، مما يفتح العديد من الفرص لشركات الطيران الإسرائيلية إلى الشرق ، قد تستغرق الرحلات الجوية إلى ملبورن من تل أبيب أقل من 15 ساعة"

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد أعلن قرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى إسرائيل في منتصف يوليو/تموز الجاري" 

جدير بالذكر أنه قبل ظهور وباء كورونا في أوائل عام 2020 ، كانت شركة "الـ عال" تخطط لفتح رحلات جوية مباشرة إلى اليابان، لكنها اضطرت إلى الاستسلام بسبب حجم الوباء. قد يعني إنشاء هذه الخطوط المباشرة والحيوية زيادة كبيرة في السياحة اليابانية الإسرائيلية.

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