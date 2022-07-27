وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي: نبحث إحداث خط طيران مباشر بين مطار طنجة ومطار بن غوريون

وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج : "نبحث إحداث خط طيران مباشر بين مطار طنجة ومطار بن غوريون"

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج في تصريح لبرنامج"ضيف التحرير" الذي تقدمه القناة المغربية "ميدي1" أمس الثلاثاء، " نبحث عن إحداث خط طيران مباشر بين مطار طنجة ومطار بن غوريون".

وأشار فريج إلى أن "المغرب هو الوسيط الأكثر قبولا بين جميع شعوب المنطقة" وتابع " إنها الحقيقة، أراها أمام عيني وأسمعها بأذني" مؤكدا على أن زيارته للمغرب" تهدف إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية لأنه لا يوجد حل آخر".

وشدد فريج على أن"الغرض من زيارة المغرب، أنه لدينا علاقة خاصة مع المملكة منذ عقود. لكن خلال العامين الماضيين، نمت هذه العلاقات أقوى وبدأت أيضًا في أن تصبح اتصالات مباشرة بين الناس. لأنه لتعزيز أي عملية سلام بين الدول"واشار فريج،" لا يكفي أن تكون هناك معاهدات ولكن تقوية هذه العلاقة مع الناس، وهذا ما نبحث عنه".

وبخصوص الترحيب بالإسرائيلين في المغرب قال فريج:" أود أن أشكر وأهنئ عائلتنا وإخواننا في المغرب على الترحيب بي واستقبلوني بما يفوق كل التوقعات. أنا أعتبر نفسي مغربي وإسرائيلي وإماراتي ... كل أبناء العالم العربي، تشير الابتسامة والبهجة خلال الاستقبال إلى رغبة الشعب المغربي في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين".

وأفاد فريج "وظيفتي هي بناء جسر بين شعوب المنطقة. جسر لتقوية العلاقات بين الأفراد في الثقافة والرياضة والفن ... يتعرف الناس على بعضهم البعض. خلال العام الماضي كوزير ، قمت بتنظيم أكثر من عشرة أحداث تجمع بين المغاربة والإسرائيليين هنا وفي تل أبيب. لأن هذا هو المكان الذي أرى فيه نفسي. لا شيء يحل محل الصداقة، لا شيء يحل محل القرب ومعرفة بعضنا البعض. كل شيء آخر ... كل شخص يؤدي واجبه. إن التعاون وتطبيع العلاقات وتقاربها هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار والمحبة بين الشعوب"