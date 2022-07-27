العراق: أنصار الصدر يقتحمون المنطقة الخضراء ببغداد "رفضا لترشيح محمد شياع السوداني"

جاءت مظاهرات أنصار التيار الصدري، بعد ساعات من رفض ضمني للتيار الصدري، عبر عنه صالح محمد العراقي

تظاهر العشرات من أنصار التيار الصدري، اليوم الأربعاء، "ضد قرار الإطار التنسيقي" من منطقة الباب الشرقي في بغداد، فيما توجه المحتجون نحو منصة التحرير، التي كانت القوات الأمنية تطوق مداخلها، يأتي ذلك بعد يومين من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة حكومة العراق.

وجاءت مظاهرات أنصار التيار الصدري، بعد ساعات من رفض ضمني للتيار الصدري، عبر عنه صالح محمد العراقي والذي اكتفى بنشر صورة لشخص سوداني وهو يصافح ظله، في إشارة إلى عدم تأييد مقتدى الصدر لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبعد وقت قصير تحركت تلك الجموع التي بدأت بالتزايد، نحو جسر الجمهورية، محاولين عبور المنطقة الرئاسية المحصنة (الخضراء).وأظهرت صور ومقاطع فيديو متظاهرين يتسلقون الجدران التي تحاوط المنطقة الخضراء، وسط تحشيد كبير من قوات مكافحة الشغب، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وانتظمت قوات مكافحة الشغب والعديد من التشكيلات الأمنية على شكل حاجز صد لمنع تقدم المتظاهرين الغاضبين الذين كانوا يحملون أعلام العراق، مرددين هتافات تعبر عن رفضهم لقبول المرشح السوداني.

ومن جهته دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بيان، المتظاهرين بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بالسلمية كما وجه القوات الأمنية بحماية المؤسسات والبعثات الأجنبية.

ويعد شياع السوداني أحد اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي قبل أن يقدم استقالته عام 2019، ويعلن تشكيل تيار الفراتين.وتدور خصومة حادة بين الصدر والمالكي تمتد لأكثر من 15 عاماً احتدمت بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة وتطورت إلى مراحل "خطرة" عقب التسريبات الصوتية الأخيرة.