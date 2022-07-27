نتنياهو يطلب من غانتس عدم تعيين رئيس أركان جديد بفترة الانتخابات والانتظار حتى تشكيل حكومة

"خطوة كهذه تحتاج إلى الطابع الرسمي للدولة في ظل حكومة منتخبة، وبعيدًا عن أي سياق سياسي"

توجه رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بطلب من وزير الأمن بيني غانتس الأربعاء، عدم الإقدام على تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية وهي فترة انتخابات مرتقبة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر. وأعرب نتنياهو عن رأيه المعارض للخطوة، حيث قال إن خطوة كهذه تحتاج إلى الطابع الرسمي للدولة في ظل حكومة منتخبة، وبعيدًا عن أي سياق سياسي" ،بحسب النشر في واينت.

وأضاف "من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أني بموقفي هذا فأنا لا أستبعد أيا من المرشحين المقترحين، الذين يستحقون جميعا المنصب. ومع ذلك، يجب أن يتم تعيين كبار المسؤولين من قبل حكومة دائمة، وليس من قبل حكومة انتقالية في خضم الانتخابات. هذه هي الطريقة التي تصرفت بها الحكومات الإسرائيلية في الماضي، بما في ذلك الحكومات التي ترأستها بنفسي، وهذا ما يجب أن يتم التصرف بحسبه اليوم أيضًا ".

وكان وزير الأمن بيني غانتس قد أعلن منتصف الشهر الجاري أن منصب رئاسة الأركان الثالثة والعشرين سيكون من نصيب اللواء هرتسي هاليفي أو اللواء إيال زمير، بعد أن قلص الوزير قائمة المرشحين لرئاسة الأركان من ثلاثة إلى اثنين. واستأنف وزير الأمن الإسرائيلي العمل على موضوع تعيين رئيس أركان جديد في أعقاب قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، الذي سمح للوزير بتعيين رئيس أركان جديد بالرغم من الإشكالية المترتبة على ذلك في فترة الانتخابات.