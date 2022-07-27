وزير الخارجية المغربية لوزير العدل الإسرائيلي:"قريبا سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفارات"

قال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، بأنه ينوي زيارة إسرائيل في أيلول / تشرين الأول الوشيك

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، لوزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، "قريبا سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفارات"وأنه "ينوي زيارة إسرائيل في أيلول / تشرين الأول الوشيك.

وخلال لقائهما ناقشا "القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين" وأثار ساعر موضوع رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين الدول.

وفي السياق شكر ساعر بوريطة "على دعم المغرب للكنيست الإسرائيلي كدولة مراقبة لمنتدى الاتحاد الأفريقي"، ومن حهته شكر بوريطة ساعر"على الزيارة وصرح بأنه ينوي زيارة إسرائيل في أيلول / تشرين الأول"

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى ساعر برئيس المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي وبحث معه التعاون الأمني ​​بين البلدين.

وكان جدعون ساعر، قد قام، أمس الثلاثاء، بتوقيع "تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين"، مع نظيره المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية، وتندرج هذه الزيارة في إطار “علاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالقضاء بكلا البلدين”.. ،تعزيزا للتعاون الذي سيساهم في النهوض بأنشطتهما المهنية.

وفي هذا السياق، قال ساعر: "أرى أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف مجالات السياسة وتعزيز الحوار بين حكومتي إسرائيل والمغرب في جميع المجالات السياسية. آمل أن تساهم زيارتي في ذلك ".