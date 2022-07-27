إيران تحض الولايات المتحدة على إظهار رغبتها في إحياء الاتفاق النووي "بشكل عملي"

طهران"الولايات المتحدة دائما ما تشدد على أنها تريد اتفاقا لذا يجب أن نرى هذه المقاربة في نص الاتفاق وبشكل علمي

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن على"الولايات المتحدة أن تظهر بشكل عملي رغبتها في إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي"، مشيرا إلى أن "إيران ترحب باستمرار مسار الدبلوماسية والتفاوض".

جاء ذلك غداة إعلان أوروبي عن طرح مسودة تفاهم بين الطرفين، حيث قال عبد اللهيان:" الولايات المتحدة دائما ما تشدد على أنها تريد اتفاقا، لذا يجب أن نرى هذه المقاربة في نص الاتفاق وبشكل عملي".

ومن جهته كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، منسق المباحثات المعلّقة منذ أشهر لإحياء اتفاق العام 2015، أمس الثلاثاء، أنه قدم مسودة تسوية، داعيا طهران وواشنطن الى قبولها لتجنب "أزمة خطيرة".

وأتاح اتفاق 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.وعلى رغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.