إيران: عملاء مرتبطون بإسرائيل خططوا لشن هجوم على منشأة دفاعية

"المعتقلين ينتمون إلى جماعة كومالا الكردية الإيرانية المعارضة التي جندها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)"

قالت وزارة المخابرات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن"فريقا تخريبيا اعتقلته قواتها الأمنية كانوا مسلحين أكرادا يعملون لحساب إسرائيل وخططوا لتفجير مركز حساس للصناعات الدفاعية في مدينة أصفهان" وتابعت "المعتقلين ينتمون إلى جماعة كومالا الكردية الإيرانية المعارضة التي جندها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وزودها بمواد شديدة الانفجار لشن الهجوم" حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

‭‭‭ ‬‬‬وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية عن الاعتقالات السبت المنصرم وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن برنامج طهران النووي. ولم تكشف الوزارة عن جنسية المعتقلين.

وهاجمت إيران، التي تعبر في كثير من الأحيان عن قلقها بشأن الوجود المزعوم للموساد في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، المنطقة بصواريخ باليستية في مارس/ آذار المنصرم، قائلة إنها استهدفت “مراكز استراتيجية إسرائيلية"

وأشارت طهران إلى أن ذلك "كان انتقاما من الضربات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة عسكريين إيرانيين في سوريا"

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن الهجوم استهدف مناطق سكنية مدنية وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

ومن ناحية أخرى، اقترحت وكالة أنباء إيرانية قريبة من الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء أن تستهدف إيران جماعة مجاهدي خلق التي تتخذ من ألبانيا مقرا لها بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقالت وكالة فارس للأنباء “(استخدام) الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية لضرب مقر منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا لا يواجه أي حظر قانوني، وعلى سلطات طهران وضع العمل العسكري على جدول الأعمال بعد توجيه التحذير اللازم للحكومة الألبانية”.