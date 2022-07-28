إسرائيل تسلم لبنان مقترحها لحل الخلاف الحدودي البحري

كان رئيس لبنان ميشيل عون قد صرح بأن المبعوث الأمريكي سيصل بيروت يوم الأحد الوشيك لإجراء محادثات حول القضية

أفاد مسؤولون إسرائيليون كبار بأن إسرائيل قامت بتسليم البيت الأبيض الثلاثاء اقتراحها المتعلق بحل الخلاف الحدودي البحري مع لبنان، استعدادًا لوصول المبعوث الأمريكي عاموس هوخستين إلى بيروت الأسبوع المقبل ضمن عملية التوسط بين الطرفين، التي أوكلت إليه، وفق النشر في معاريف.

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد صرح بأن المبعوث الأمريكي سيصل بيروت يوم الأحد الوشيك لإجراء محادثات حول القضية العالقة والتي تعوق استخلاص الغاز من قاع البحر بالنسبة للبلدين الجارين الخصمين.

وتعلق إدارة بايدن ومعها الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية الآمال بأن تؤدي زيارة هوخستين إلى بيروت إلى انفراج نحو اتفاق، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الأسبوعين الماضيين بأنه سيعلن الحرب بحل لم يتم الحفاظ على حقوق لبنان في المفاوضات، علما أنه أمر بتسيير مسيرات لتحوم باتجاه منصة كاريش في رسائل تهديدية، وأسقطها سلاح الجو الإسرائيلي المرة تلو المرة.

وبصفته لاعبا مركزيا على الساحة اللبنانية، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مقابلة مع شبكة الميادين يوم الإثنين الماضي إنه "إذا لم يتمكن لبنان من انتاج الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها، فان منظمته ستمنع اسرائيل ايضا من انتاج الغاز الطبيعي ".

وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يستبعد إمكانية انخراط حزب الله في حرب مع إسرائيل إن أنه تم تنفيذ إجراءات تمهيدية إضافية لحماية منصت الغاز في البحر الأبيض المتوسط. وعلق مسؤولون أمنيون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تصريحات نصر الله تهدف إلى محاولة الحصول على الثناء في لبنان بحال تم التوصل إلى اتفاق وإظهار أن ذلك حدث بفضل الضغط الذي مارسه. كما أن المخابرات الإسرائيلية تميل للاعتقاد أن نصرالله لن ينفذ تهديداته وسيتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة.