تقرير: شركات طيران إيرانية أوقفت رحلاتها إلى سوريا بعد الهجوم الإسرائيلي على دمشق

وتواجه "ماهان" اتهامات بنقل بضائع مهربة للبيع في السوق السورية دون دفع الضرائب والجمارك إضافة على نقل الأسل

أفاد تقرير نشره موقع "إيران إنترناشيونال" الخميس، مستندًا إلى مصادر استخباراتية غربية وفق قوله، أن شركتي طيران إيرانيتين هما "كاسبين إير" و"قشم فارس إير" أوقفتا رحلاتهما الجوية إلى سوريا في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، فيما تواصل شركة "ماهان" للطيران التي تخضع لعقوبات أمريكية، رحلاتها إلى سوريا.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن عدد رحلات شركة "ماهان" إلى سوريا ارتفع بنحو 30 في المائة، وتحط معظم هذه الرحلات في مطار حلب. وأفادت المصادر الاستخباراتية الغربية أن رئيس شركة "ماهان" للطيران، حميد عرب نجاد، شارك مؤخرا في مراسيم افتتاح خط جديد لهذه الشركة في مطار حلب.

وتواجه "ماهان" اتهامات بنقل بضائع مهربة للبيع في السوق السورية دون دفع الضرائب والجمارك إضافة على نقل الأسلحة.

يشار إلى أن هجوما غير مسبوق بحدته استهدف مطار دمشق في 10 يونيو/ حزيران، نفذه سلاح الجو الإسرائيلي وفقًا لتقارير أجنبية، ألحق أضرارًا بالمدارج وبرج المراقبة وصالات الركاب. كما وردت أنباء عن تعرض ثلاثة مستودعات للميليشيات الموالية لإيران للهجوم.

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في 10 يونيو/حزيران الجاري أنه "تم استهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي بسبب قصف إسرائيلي ما تسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة مع الإنارة الملاحية". وأشارت إلى تعرض مبنى القاعة الثانية للمطار لأضرار مادية، وتم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر.