العاهل الأردني يستعد لخوض لقاءات مع قادة إسرائيليين سعيًا لإحياء عملية السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية

بخلاف لابيد المعروف بتأييده لمبدأ "حل الدولتين" فإن نفتالي بينيت يعتبر متشددا وصاحب موقف يميني

نقلت صحيفة الشرق الأوسط، الخميس، على لسان مسؤولين أردنيين مطلعين قولهم إن العاهل الأردني ينوي في أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الأربعاء، التقاء عدد آخر من القادة الإسرائيليين ذوي التأثير على الساحة الانتخابية إسرائيليًا، لتهيئة الأجواء تمهيدًا لإحياء جهود عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد الانتخابات.

وكان العاهل الأردني قد التقى أمس الأربعاء في العاصمة عمان، مع لابيد في أول لقاء للأخير بوصفه رئيسًا للوزراء. ناقش الجانبان الحاجة لخلق أفق سياسي بهدف التوصل إلى "سلام عادل وشامل ومتواصل على أساس حل الدولتين"، كما ناقش الجانبان تعزيز الأمن والاستقرار والتطوير الإقليمي. وشدد الأردنيون على أن هذا كله "يجب أن يشمل الفلسطينيين".

بخلاف لابيد المعروف بتأييده لمبدأ "حل الدولتين" فإن نفتالي بينيت يعتبر متشددا وصاحب موقف يميني رفض أثناء ولايته تحريك القضية الفلسطينية على المستوى السياسي، باستثناء تحركات تخفف من وطأة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين. وكان بينيت قد أعلن أنه "لا يتوقع اختراقا سياسيا على المستوى القريب بخصوص القضية الفلسطينية" في لقاء مطلع أيلول/ سبتمبر جمعه مع مسؤولي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة عبر الزوم.