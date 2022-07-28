المحكمة الروسية تعين جلسة إضافية للنظر في وقف عمل الوكالة اليهودية على أرض روسيا في التاسع عشر من شهر آب القادم

غير أن نشاط الوكالة في البلاد لن يتوقف على الفور، وسيكون هناك متسع من الوقت للتوصل إلى تفاهم مع الكرملين

قبلت المحكمة في موسكو اليوم (الخميس) طلب وزارة العدل الروسية بمحاكمة الوكالة اليهودية للاشتباه بجمع معلومات عن مواطنين روس على نحو مخالف للقانون. ويرجح كبار المسؤولين في إسرائيل أن يكون هذا القرار وليد إرادة عليا مقرها موسكو، وليس من صلب المحكمة ذاتها، وفق النشر في يسرائيل هيوم.

وحددت المحكمة موعدا للجلسة الأولى في 19 من آب/أغسطس الأمر الذي يعني أن الأزمة مع روسيا مستمرة في الوقت الحالي، غير أن نشاط الوكالة في البلاد لن يتوقف على الفور، وسيكون هناك متسع من الوقت للتوصل إلى تفاهم مع الكرملين بشأن هذه القضية.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم المستشارون القضائيون ضمن الوفد الإسرائيلي مع المسؤولين القضائيين الروس للتباحث في الإشكاليات.

وانطلق أمس الأربعاء الوفد الإسرائيلي إلى موسكو بعد عدة أيام على تأخير التصديق على تأشيرات لأعضاء الوفد للدخول إلى روسيا، حسب النشر في واينت.

ووجه رئيس الوزراء يائير لابيد الوفد القانوني الذي يغادر إلى روسيا استعدادًا لجلسة الاستماع، التي انعقدت الخميس في محكمة بموسكو، ببذل قصارى جهده لاستخلاص أقصى فائدة من الحوار القانوني، وتعزيز الحوار السياسي في نفس الوقت مع كبار المسؤولين.