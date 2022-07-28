تقرير: الحكومة الإسرائيلية لم تعوض البلدات العربية عن الأضرار الناجمة عن "أعمال الشغب" عام 2021

مصلحة الضرائب:"الأضرار التي لحقت بأم الفحم لم تكن بسبب الصراع اليهودي العربي، ولكن السكان هم المسؤولون عن ذلك"

بينما تمنح الحكومة الإسرائيلية ملايين الشواقل لتعويض المدن المختلطة عن الأضرار التي سببتها "أعمال الشغب" عام 2021 أثناء عملية "حراس الأسوار" فإنها لم تعوض المدن والقرى العربية التي تعرضت للأضرار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة" هآرتس '' اليوم الخميس.

وكانت "أعمال الشغب" قد اندلعت في جميع أنحاء البلاد في مايو/أيار المن العام المنصرم، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات والمباني العامة، وبعد ذلك بوقت قصير، طلبت السلطات المحلية في هذه المجتمعات من مصلحة الضرائب التعويض عن الأضرار.

وافقت إسرائيل على الطلبات التي قدمتها بلديات المدن المختلطة بين اليهود والعرب، ومنحت عكا وحدها 1.1 مليون دولار. وبحسب تقرير"هآرتس" ، "لا تزال اللد تتفاوض بشأن مبلغ التعويض"

وقد رُفضت طلبات تعويضات الأضرار التي قدمتها مدن مثل أم الفحم ورهط والطيرة، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مصلحة الضرائب قالت "الأضرار التي لحقت بأم الفحم لم تكن بسبب الصراع اليهودي العربي، ولكن السكان هم المسؤولون عن ذلك"

وفي السياق وجد تقرير مراقب الدولة الصادر، أمس الأربعاء، أن "السكان العرب في المدن المختلطة محرومون بشدة مقارنة بالسكان اليهود في نفس المدن"ووجد التقرير نقصًا في "الميزانيات الحكومية للمدن المختلطة ونقصًا في التمثيل العربي بين كبار المسؤولين في البلديات"

وأفاد التقرير أن "سكان الرملة 24.3 في المئة من العرب علما لا يوجد موظفون عرب كبار على الإطلاق، وأقل من 6 في المئة من ميزانية الدعم تم تخصيصها للقطاع العربي"