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المغرب وإسرائيل يتفقان على إقامة مباراة ودية بين منتخبي شباب البلدين لكرة القدم

i24NEWS

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توقيع مذكرة تفاهم بين وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعر ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي في العاصمة المغربية الرباط 26/7/2022
Spokesperson for the Israeli Ministry of Justiceتوقيع مذكرة تفاهم بين وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعر ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي في العاصمة المغربية الرباط 26/7/2022

جدعون ساعر:" اتفقت مع لقجع على إقامة مباراة ودية بين المنتخب المغربي للشباب ونظيره الإسرائلي".

قال وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية جدعون ساعر، انه اتفق مع الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، والذي يرأس أيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إقامة مباراة ودية بين المنتخب المغربي للشباب ونظيره الإسرائلي.

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جاءت تصريحات ساعر في تغريدة له على تويتر،" اتفقت مع لقجع على إقامة مباراة ودية بين المنتخب المغربي للشباب ونظيره الإسرائلي".

وينهي اليوم الخميس جدعون ساعر زيارته للمغرب بعد أن قضى فيها أربعة أيام التقى خلالها مع مسؤولين مغاربة ووقع اتفاقيات شراكة من ضمنها توقيع "تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين"، مع نظيره المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية.

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