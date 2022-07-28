اسرائيل: تسجيل 4,364 اصابة جديدة بوباء كورونا منذ منتصف الليلة المنصرمة

338 مريضا في حالة حرجة، وبين الحالات الخطيرة يخضع 87 مريضا لتنفس اصطناعي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، عن تسجيل 4,364 اصابة جديدة بوياء كورونا، وارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 338 يخضع 87 منهم للتنفس لااصطناعي، ويرقد في المستشفيات 1,019مريضا، وبلغت حصيلة الوفيات 11,349منذ بداية الوباء.

ويوجد حاليا 50,233 إصابة مؤكدة بكورونا، بينها86 إصابة طفيفة. وبلغ عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة 4,571,926 .

في تعاون اسرائيلي فلسطيني في مجال الصحة فتح مستشفى اسوتا في أشدود اليوم عيادة طبية افتراضية لتقديم الخدمات لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وتقدم هذه العيادة حجز ادوار عن طريق الانترنت لمختلف الأطباء في اسعار مماثلة لوزارة الصحة. ويرأس هذه العيادة نائب مدير مشفى اسوتا البروفيسور عادي لايبا والدكتور يحيى جابر من بيت لحم الذي يعمل في هذا المستشفى.

ويتم الترويج لهذا التعاون الطبي بمساعدة "مشروع روزانا" - وهي منظمة دولية ترفع راية تحسين العلاقات بين الدول من خلال الطب والصحة. بحسب موقع "مكان" الاسرائيلي.