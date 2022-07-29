الجيش الاسرائيلي يعتقل 4 مطلوبين في الضفة الغربية

رد جنود الجيش الإسرائيلي بوسائل لتفريق المتظاهرين

اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات حرس الحدود أربعة رجال مطلوبين في جميع أنحاء الضفة الغربية الليلة. وعملت القوات في قرى بيتا وبني نعيم والخليل. وفي عملية في بلدة عناتا، اُعتقِل اثنان من المطلوبين كما تم اعتقال عدد من الاسلحة من ضمنها قنابل وبنادق ورصاص وسكاكين وسترات، وتم إلقاء الحجارة على القوات الاسرائيلية وسمع دوي طلقات نارية في المنطقة.

ورد جنود الجيش الإسرائيلي بوسائل لتفريق المتظاهرين. وفي قرية كليل تم إلقاء عدة عبوات وحجارة على القوات الاسرائيلية ورد المقاتلون بإطلاق النار في الهواء. خلال العملية، تم العثور على بندقية من طراز airsoft وتمتمصادرتها.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى نشاط القوات الليلة الماضية بالقرب من نابلس، والذي تم خلاله إحباط الهجوم المخطط له.

وكشف التحقيق الأولي في محاولة إطلاق النار الليلة الماضية أن جنوداً من الوحدة 636 في الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على خلية فلسطينية مسلحة تم تحديدها بالقرب من مدينة نابلس، وأصابوا عددًا إضافيًا من الفلسطينيين.

وأضافوا أن "المقاتلين كانوا في نشاط استباقي ميداني روتيني مكن من التحرك السريع وإحباط الهجوم".