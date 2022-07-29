إطلاق سراح الإسرائيلي المعتقل في اليونان ليتمكن من العودة إلى إسرائيل

أشكنازي محتجز في اليونان منذ 38 يومًا بسبب طلب من حكومة البيرو

تحدث وزير العدل اليوناني قسطنطين تسياراس صباح اليوم (الجمعة) مع وزير القضاء الاسرائيلي جدعون ساعر وأبلغه أنه سيتم إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي دافيد أشكنازي وسيتمكن من العودة إلى إسرائيل. بحسب ما نشر موقع "معاريف" الاسرائيلي.

أشكنازي محتجز في اليونان منذ 38 يومًا بسبب طلب من حكومة البيرو للقبض على رجل يدعى ديفيد أشكنازي، لكن كان من الواضح منذ البداية أن هناك خطأ في الهوية.

في محادثتهما اليوم، أبلغ الوزير اليوناني وزير القضاء جدعون ساعر أنه سيسمح للسيد أشكنازي بمغادرة رودس والعودة إلى إسرائيل على الفور، وسيتم رفع القيود. وفي محادثتهما السابقة، التي جرت قبل أسبوعين، طلب الوزير ساعر من نظيره اليوناني العمل من أجل إطلاق سراح السيد أشكنازي في أسرع وقت ممكن.