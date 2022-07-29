جولة محادثات حاسمة في مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

على خلفية تهديدات حزب الله يصل الوسيط الأمريكي عاموس هوخستين الى لبنان للمفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان

يصل الوسيط الأمريكي عاموس هوخستين الى لبنان للمفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، الأسبوع المقبل لإجراء جولة محادثات حاسمة، على خلفية تهديدات حزب الله. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار في مقابلة مع موقع Ynet قبيل المحادثات إن "إسرائيل قدمت عرضا جادا، وهو العرض الأول الذي طرحناه منذ أن بدأنا جولة المحادثات".

وبحسب الهرار، "هذه فرصة للحكومة اللبنانية لإنهاء الصراع على الحدود البحرية وتطوير خزان غاز يخدم المصالح الاقتصادية للبنان. وأنا أدعو أهل لبنان: لا تدعوا العناصر المتطرفة تفسدكم. لبنان يجب أن يقرر ما إذا كانت ستبقى في حالة انهيار اقتصادي وضعف في موارد الطاقة أو ان ينضم إلى الدول المنتجة للغاز في المنطقة. الكرة في يد لبنان ".

يصل هوخستين إلى لبنان يوم الأحد، فيما يبدو أنها أهم رحلة منذ أن بدأ الوساطة بين البلدين. يأتي ذلك على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ببدء الحرب إذا لم يتم الحفاظ على حقوق لبنان، وفي الوقت نفسه تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حتى قبل بدء إنتاج الغاز في خزان كريش، في الثلث الأخير من العام (من سبتمبر\ايلول إلى كانون اول\ ديسمبر).