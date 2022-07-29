الضفة الغربية: اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي، والصحة الفلسطينية تعلن عن قتيل

نظم العشرات من أهالي قرية برقين أعمال شغب، حيث واجهوا مستوطنا في منطقة مكشوفة واعتدوا عليه وأصابوه

اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية، في ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله"

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما) استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".

ومن جهته أفاد موقع"يسرائيل هايوم" أنه بعد انهتاء صلاة الجمعة، نظم العشرات من أهالي قرية برقين أعمال شغب، حيث واجهوا مستوطنا في منطقة مكشوفة واعتدوا عليه وأصابوه بكدمات في جميع أنحاء جسده" وتابع:"وتم إنقاذ المستوطن في اللحظة الأخيرة"

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "المئات من المتظاهرين الفلسطينيين رشقوا الجيش بالحجارة وأحرقوا الإطارات وألقوا الزجاجات الحارقة على طريق رئيسي قرب مستوطنة شرقي رام الله"، وأضاف "ردت قوات الجيش على الفور من خلال اتخاذ إجراءات لتفريق المشاغبين وإطلاق النار على رماة الحجارة الذين هددوا الإسرائيليين".

وأشار إلى أنه"يحقق في الحادث الذي يأتي بعد أيام فقط من مقتل فلسطينيَين خلال مداهمة ليلية في نابلس الأحد المنصرم"