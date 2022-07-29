كارين الهرار:" لا تدعوا العناصر المتطرفة تفسدكم. لبنان يجب أن يقرر ما إذا كانت ستبقى في حالة انهيار اقتصادي"

أوضح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، أن "هناك تفاؤلا أكبر من أي وقت سابق إزاء التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية"وأضاف: "لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم".

وقال عبد الله بوحبيب، إن "مسؤولا أمريكيا يتوسط في النزاع سيصل إلى بيروت في مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين"

ومن جهتها قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار في مقابلة مع موقع"واينت"قبيل المحادثات إن "إسرائيل قدمت عرضا جادا، وهو العرض الأول الذي طرحناه منذ أن بدأنا جولة المحادثات"وتابعت "هذه فرصة للحكومة اللبنانية لإنهاء الصراع على الحدود البحرية وتطوير خزان غاز يخدم المصالح الاقتصادية للبنان. وأنا أدعو أهل لبنان: لا تدعوا العناصر المتطرفة تفسدكم. لبنان يجب أن يقرر ما إذا كانت ستبقى في حالة انهيار اقتصادي وضعف في موارد الطاقة أو ان ينضم إلى الدول المنتجة للغاز في المنطقة. الكرة في يد لبنان".

ويصل الوسيط الأمريكي عاموس هوخستين إلى لبنان للمفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، الأسبوع الوشيك لإجراء جولة محادثات حاسمة، على خلفية تهديدات حزب الله.

وكان المفاوض الأمريكي أموس هوكسشتاين عقد في 15 يونيو/حزيران المنصرم لقاءات شملت الرئيس ميشال عون، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب وقائد الجيشِ العماد جوزيف عون، وحمل رسالة لبنانية موحدة إلى إسرائيل حول ترسيم الحدود.

و مياهه الإقليمية.