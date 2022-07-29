إيران تستعين بالجيش لمواجهة الفيضانات التي غمرت 62 مدينة وخلفت 32 قتيلا وفقدان 25 شخصا

أغلقت قوات الأمن الإيرانية الطرق الواقعة شمال البلاد ومنعت المواطنين من التوجه إلى مازندران بسبب الفيضانات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الاستعانة بالجيش والحرس الثوري للانتشار في المدن المنكوبة جراء الفيضانات العارمة التي غمرت 62 مدينة في 17 محافظة إيرانية خلفت 32 قتيلا وفقدان 25 شخصا

وقالت قيادة الجيش الإيراني، الجمعة، إنها نشرت عناصرها "بهدف تقديم المساعدات اللازمة للناجين وإنقاذ المحاصرين والعثور على المفقودين وجثث القتلى".وأغلقت قوات الأمن الإيرانية الطرق الواقعة شمال البلاد ومنعت المواطنين من التوجه إلى مازندران بسبب الفيضانات التي خلفت حتى الآن ثلاثة قتلى في هذه المحافظة.

وذكرت السلطات الإيرانية أن الفيضانات الأخيرة خلفت 32 قتيلاً مع فقدان 25 شخصاً في عموم أنحاء البلاد، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة "الإنذار الأحمر" في العديد من مقاطعات إيران.

وتعرضت شبكة الإنترنت في عدد من المحافظات، من بينها طهران وأصفهان ومشهد وتبريز، إلى انقطاع واسع النطاق جراء الفيضانات التي أضرت بمراكز البيانات الخاصة بالشركات مزودة خدمة الإنترنت.

كما تسببت الفيضانات بتوقف الرحلات الجوية في عدد من المحافظات فضلاً عن توقف الرحلات بالقطارات نتيجة تضرر السكك الحديدية.