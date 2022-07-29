تقرير: إيران أعدمت ثلاث نساء في يوم واحد من بينهن امرأة زوجت وهي في الـ15 من عمرها بتهم قتل أزواجهن

منظمى:"إيران تتصدر دول العالم في عدد الإعدامات التي تنفذ بحق نساء، يعتقد أنه تم إدانة معظمهن بقتل أزواجهن"

قالت منظمة حقوقية الإنسان إن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام في ثلاث نساء، الأربعاء المنصرم بتهمة قتل أزواجهن، من بينهن امرأة زوجت وهي في الخامسة عشر من عمرها، وأدينت لاحقا بقتل زوجها، من بين 32 شخصا أُعدموا في البلاد خلال أسبوع واحد.

ويُعتقد أن السلطات صعدت بشكل كبير من استخدامها لعقوبة الإعدام، حيث شهدت الشهور الفائتة من العام الحالي إعدام ضعف عدد الأشخاص مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت المنظمة أن "إيران تتصدر دول العالم في عدد الإعدامات التي تنفذ بحق نساء، يعتقد أنه تم إدانة معظمهن بقتل أزواجهن"وتابعت:" إن سهيلة عبادي، التي زُوجت وهي طفلة، أعدمت شنقاً في السجن بعد إدانتها بقتل زوجها الذي تزوجته قبل 10 سنوات عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، وقالت المنظمة إن المرأتين الأخرتين اللواتي تم إعدامهما الأربعاء، أدينتا أيضا بقتل أزواجهن.

ويقول نشطاء إن العديد من القضايا تتضمن اتهامات بالعنف الأسري لكن المحاكم الإيرانية نادرا ما تأخذ ذلك في الحسبان. ولا تتوفر بيانات دقيقة عن أعداد من يتم إعدامهم، لأن السلطات الإيرانية لا تعلن رسميا عن كل حالة تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي السياق ذكر تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان نُشر في أكتوبر / تشرين الأول من العام المنصرم أن "ما لا يقل عن 164 امرأة في إيران تم إعدامهن بين عامي 2010 وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2021"

لكن نشطاء قلقون من تصاعد عمليات الإعدام في إيران هذا العام ، بالتزامن مع صعود رئيس القضاء السابق إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة في عام 2021 واحتجاجات على أزمة اقتصادية.