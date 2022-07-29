استجابة للسعودية:"يوتيوب" يزيل إعلانات "تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية وأنظمة الإعلام في المملكة"

يوتيوب:""تمت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى"

استجابت شركة "غوغل" المالكة لموقع "يوتيوب" لطلب السعودية بوقف إعلانات تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية وأنظمة الإعلام في المملكة وعلى المنصة أيضا، وقال المتحدث باسم الشركة إن "حماية المجتمع تتصدر أولويات المنصة" بحسب ما أورده موقع "عكاظ" السعودي.

وقالت إدارة موقع يوتيوب، في بيانٍ لها أصدرته اليوم، إنه ظهرت أخيرا على يوتيوب إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات يوتيوبوأضافت: "تمت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على يوتيوب تم استهدافها بغرض الإساءة».

وكانت كل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والمرئي والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية أرسلت بياناً مشتركاً إلى موقع يوتيوب طالبتا فيه الموقع بحذف المُحتوى المُخالف والمسيء للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الذي يُعد مخالفاً للأنظمة المُتعلقة بالمحتوى الإعلامي في المملكة.

وطالبت الهيئتان السعوديتان في بيان موقع يوتيوب بإزالة هذه الإعلانات والامتثال للوائح المنصوص عليها، وأشارت الهيئتان إلى أنه سيتم وضع يوتيوب في المملكة تحت المُتابعة المُستمرة، وإذا استمر بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون الاتصالات وقانون وسائل الإعلام المرئية والسمعية والبصرية.