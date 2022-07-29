موقع وقناة i24NEWS يهنئان الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة العام الهجري الجديد 1444

بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1444 الذي يصادف غدا السبت 30 يوليو/ تموز الجاري الموافق الأول من محرم،

بمناسبة حلول رأس العام الهجري 1444 الذي يصادف غدا السبت 30 يوليو/ تموز الجاري الموافق الأول من محرم، يتقدم موقع وقناة شبكة i24NEWS بأحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية والعربية راجين من العلي القدير أن يجعله عام خير وسلام ومحبة على الجميع.

وكان المسلمون قد اعتمدوا التقويم الهجري ليكون تقويم الدولة الإسلامية، ونظرا لاعتماده الهجرة النبوية الشريفة بداية له فقد سمى ب التقويم الهجري، وقد اعتمد بعد سنتين ونصف السنة من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، في ربيع الأول من عام 16 للهجرة، وكان يوم 1 المحرم من عام 17 للهجرة بداية أول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم الهجري.

فهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لم تكن في بداية شهر محرم الحرام، بل كانت بعد شهرين، أي في بداية شهر ربيع الأوّل وبالتحديد 22 ربيع الأول، (24 سبتمبر عام 622م).

وبحسب المصادر الإسلامية التي تحدثت عن الرواية، جمع عمر بن الخطاب، الصحابة، ليضعوا حلاً للمشكلة، فكان عدد من الآراء، حيث قال البعض: «نؤرخ من مولد الرسول، واقترح البعض الآخر بالأخذ بتاريخ وفاته، في حين قال البعض الآخر بالأخذ بهجرته، فكان الرأي الأغلب».

واستشار الخليفة عمر بن الخطاب، اثنين من الصحابة، هما «عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب»، فأقراه، وبذلك انطلقت السنة الهجرية من هجرة الرسول التي توافق 622 للميلاد، لتصبح السنة الأولى في التاريخ الهجري.