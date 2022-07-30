الإمارات تؤكد مصرع سبعة أشخاص على الأقل جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد

تابع علي الطنيجي، أن 80 في المئة من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول "عادوا إلى منازلهم"

أكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أمس الجمعة، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد في الأيام الأخيرة، بينما تواصل السلطات عمليات الإنقاذ.

وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية علي الطنيجي في مقطع فيديو نشرته الوزارة على تويتر "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول" مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا، حسب موقع بي بي سي نيوز.

وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود "وقد فارق الحياة".

https://twitter.com/i/web/status/1553014678476972033 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابع علي الطنيجي، أن 80 في المئة من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول "عادوا إلى منازلهم"، مردفا أنه "تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول".

وعرفت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة منذ الأربعاء الماضي تساقط كمية كبيرة من الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في هذا الوقت من العام.

وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في البلاد، تم إنقاذ أكثر من 870 شخصا في إماراتي الشارقة والفجيرة الخميس الماضي.