الإمارات تؤكد مصرع سبعة أشخاص على الأقل جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد

أكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أمس الجمعة، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد في الأيام الأخيرة، بينما تواصل السلطات عمليات الإنقاذ.

وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية علي الطنيجي في مقطع فيديو نشرته الوزارة على تويتر "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول" مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا، حسب موقع بي بي سي نيوز.

وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود "وقد فارق الحياة".