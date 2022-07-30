طيران الإمارات تعلن تعزيز رحلاتها إلى إسرائيل برحلة يومية ثانية

يأتي تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، استجابة للطلب المرتفع من المسافرين

أعلنت شركة طيران الإمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتعزز بذلك خيارات السفر المُتاحة للمسافرين، وذلك بعد مرور شهر من إطلاق خطها بين المدينتين.

وأفادت صحيفة الخليج الإماراتية، أنه ستُسير "طيران الإمارات" الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777- 300 إي آر" بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية).

ويأتي تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، استجابة للطلب المرتفع من المسافرين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها طيران الإمارات إلى إسرائيل، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين البلدين.

وقد روعي اختيار مواعيد الخدمة الجديدة لتغادر الرحلة "ئي كيه 933" دبي في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً. وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 934" تل أبيب في تمام الساعة 11:50 صباحاً لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً، علماً بأن كافة مواعيد الإقلاع والهبوط بالتوقيت المحلي.

وستوفر هذه الرحلة الثانية لمسافري طيران الإمارات من إسرائيل وصلات إلى وجهات في شبكة طيران الإمارات العالمية ، بما في ذلك أوكلاند وبريسبان وبيرث وبالي وسيول وسنغافورة.

وكان الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، قد أعلنت أول هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون في إسرائيل، إيذانا ببدء الخدمة اليومية من دبي إلى تل أبيب لأكبر شركة طيران في الإمارات