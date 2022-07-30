إيران تعلن توقيف مواطن سويدي على خلفية شبهات "تجسس"

أفادت وزارة الأمن الإيرانية في بيان على موقعها الالكتروني أنها "حددت وأوقفت أحد مواطني مملكة السويد للتجسس"

أعلنت المخابرات الإيرانية، اليوم السبت توقيف سويدي بسبب شبهات "تجسس"، من دون تقديم ايضاحات بشأن هويته أو تاريخ توقيفه.

وأفادت وزارة الأمن الإيرانية في بيان على موقعها الالكتروني أنها "حددت وأوقفت أحد مواطني مملكة السويد للتجسس"، مشيرة إلى أن المشتبه به دخل أراضي الجمهورية الإسلامية "قبل أشهر بعد توقيف جاسوس أوروبي آخر، وكانت مهمته الحصول على معلومات" عن الأخير، من دون تفاصيل إضافية.

وكانت وزارة الخارجية السويدية أكدت في أيار/مايو، أن السلطات الإيرانية أوقفت "مؤخرا" سويديا في الثلاثينات من عمره، ولم يتضح ما اذا كان إعلان الوزارة الإيرانية يرتبط بالشخص ذاته.

وأفادت وزارة الاستخبارات أن المشتبه به زار غير مرة اسرائيل، قبل أن يدخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أنه أجرى "اتصالات مشبوهة" خلال "زياراته السابقة الى إيران"، وأن توقيفه تم "بأمر من السلطة القضائية أثناء مغادرته" البلاد

يأتي ذلك في ظل توتر يشوب العلاقات بين طهران واستوكهولم، على خلفية حكم بالسجن المؤبد صدر في السويد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لدوره المفترض في إعدامات طالت معارضين إيرانيين عام 1988.

وقضت محكمة سويدية في 14 تموز/يوليو بسجن نوري (61 عاما) مدى الحياة بعد محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد القانون الدولي"، وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك "القتل".

ودانت طهران حينها الحكم معتبرة أنه "مرفوض" و"غير مقبول" ووصفته بأنه "سياسي"، كما أعلنت استدعاء سفيرها في السويد "للتشاور" ردا على الحكم.

أتت محاكمة نوري، المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية، على خلفية دور مفترض في عمليات إعدام جماعية طالت عددا كبيرا من السجناء المعارضين خلال الثمانينات.

بدأت محاكمة نوري في ستوكهولم في آب/أغسطس 2021، ما أدى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران وأثار خشية من انعكاسات قد تطال سجناء غربيين في إيران، خصوصا الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالاعدام منذ عام 2017.