بحسب خطة الإصلاح الجديدة، ستطبق قوانين العمل الإسرائيلية على جميع العمال الفلسطينيين.

سيتم توسيع خطة الإصلاح بشأن تصاريح العمل اعتبارًا من 1 آب\أغسطس المقبل، وسوف تنطبق أيضًا على العمال الفلسطينيين من غزة. كجزء من خطة الإصلاح، سيكون تصريح العمل باسم الموظف وليس باسم صاحب العمل، وستطبق قوانين العمل الإسرائيلية على جميع العمال الفلسطينيين.

وتعرضت خطة الإصلاح هذه لانتقادات لعدم إنهاء التجارة في تصاريح العمل. وفي إعلان منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية، أوضح أنه كجزء من الإصلاح، سيحصل الموظف على قسيمة راتب بالإضافة إلى مخصصات التقاعد.

حتى الآن، تم توظيف العمال الفلسطينيين من غزة من خلال تصاريح اقتصادية. في هذا الإطار ، لم يحصل العمال على أي حقوق اجتماعية وتم تحويل الراتب لهم في الغالب نقدًا وبدون قسيمة راتب. جاء هذا بحسب ما نشر موقع "صوت العمال في اسرائيل".