إسرائيل: تسجيل 4,078 إصابة جديدة بكورونا ووجود 282 حالة توصف بالخطيرة

اسرائيل: تسجيل 4,078 إصابة جديدة بكورونا بعد اجراء 19,482 فحص خلال الـ 24 ساعة المنصرمة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليلة، صباح اليوم السبت، تسجيل 4,078 إصابة جديدة بكورونا بعد اجراء 19,482 فحص خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فيما يوجد 282 حالة توصف حالتهم بالخطيرة.

وبحسب المعطيات وصل عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المستشفيات وصل إلى 971 حالة؛ 282 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 75 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

ووفقا للبيانات، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ 47,008 حالة، ومنذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، سجلت وزارة الصحة 4,576,200 إصابة بالفيروس.

ووصل عدد المواطنين الذين اقبلوا على تلقي التطعيم بالجرعة الرابعة الى 839,136 أما من تلقو الجرعة الثالثة وصل عددهم الى 4,506,432 مواطنًا. وتم الإعلان عن عدد الوفيات وصل العدد الإجمالي للوفيات الى 11,3 49حالة وفاة جراء المرض نفسه أو تعقيدات ناجمة عنه.