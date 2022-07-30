تمّ العثور على جثة رائد محاميد صباح اليوم، وتم التعرف عليها من قبل أفراد عائلته

اعلنت الشرطة الاسرائيلية في بيان مشترك لها مع الجيش، انه في حوالي الساعة الرابعة، من عصر اليوم السبت، تم العثور على جثة المحامي رائد محاميد (49 عامًا ) من سكان ام الفحم،الذي اختفت اثاره في بحيرة طبريا بعد سقوطه من قارب يوم الجمعة الماضي .

وجاء في البيان انه "بعد نشاط تفتيش مكثف قامت به شرطة إسرائيل بالتعاون مع جنود وحدة البحرية، تمّ العثور على جثة رائد محاميد صباح اليوم، وتم التعرف عليها من قبل أفراد عائلته."

وتلقت الشرطة يوم الجمعة 22.7 بلاغاً حول فقدان رائد محاميد في طبريا. منذ استلام البلاغ وحتى العثور عليه، عمل المئات من أفراد الشرطة والقوات البحرية والمتطوعين والمواطنين على مدار الساعة في محاولة لتحديد مكانه .

كان الهدف من الحملة، هو تحديد مكان الشخص المفقود في أقرب وقت ممكن أثناء محاولة تحديد مكانه بينما كان لا يزال على قيد الحياة " .