تقرير: الصين تتعاقد مع سوريا لإمدادها بوسائل اتصال لترميم البنية التحتية المدمرة

يقول معد التقرير إن الصين تهدف بإطار تدخلها في سوريا إلى "مراقبة مسلمي الأويغور الذين يهاجرون إلى الصين

تم الكشف في صحيفة "يسرائيل هيوم" عن اتفاق بين الصين وسوريا تتلقى الأخيرة بموجبه معدات اتصال في سعي إلى تحسين البنية التحتية للشبكة المحلية وخصوصًا في المناطق التي تضررت بشدة بسبب المعارك. وتم الإعلان عن الاتفاق خلال حفل أقيم في دمشق الأربعاء الماضي.

وسيتم بحسب الاتفاقية التي وقعها السفير الصيني في سوريا فنغ بياو ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا فادي سلطي الخليل، تسليم المعدات المساعدة على دفعتين لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا السورية.

وأشار بنغ إلى أن المعدات، بالإضافة إلى مواد المساعدة الأخرى، تنخرط في الجهد التي تبذله بلاده من أجل إعادة إعمار سوريا. فيما قال وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري إياد محمد الخطيب إن "كل نشاط اقتصادي يحتاج إلى اتصالات مثل الهاتف والإنترنت، وبالتالي فإن توفر هذه الخدمات في المناطق التي حررها الجيش السوري سيساعد النازحين على العودة إلى ديارهم".

ويقول معد التقرير إن الصين تهدف بإطار تدخلها في سوريا إلى "مراقبة مسلمي الأويغور الذين يهاجرون إلى الصين منطلقين من الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن الصين توفر المساعدات الإنسانية لسوريا منذ بدء الأزمة السورية في 2011 والمتمثلة بالغذاء والمعدات الطبية.