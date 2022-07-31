بلينكن لغانتس: "يتوجب تحمل المسؤولية عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة"

شدد بلينكن على أن "الإدارة تعتقد أن إسرائيل والفلسطينيين يستحقون نفس القدر من الأمن والحرية والديمقراطية"

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال اتصال هاتفي أجراه في أعقاب اجتماعه مع عائلة الصحفية الفقيدة شيرين أبو عاقلة، أمس السبت، إلى ضرورة "تحمل المسؤولية عن الحادث المأساوي الذي تسبب بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين" أثناء مواجهات محتدمة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في تقرير لهيئة البث الرسمية "كان" أن بلينكن شدد من خلال بيان للخارجية على أن "الإدارة تعتقد أن إسرائيل والفلسطينيين يستحقون نفس القدر من الأمن والحرية والديمقراطية". وفي المقابل أفيد أن غانتس أبلغ المسؤول الأمريكي أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على استكمال التحقيق الشامل في الحادث الذي قُتلت فيه الصحفية، وأن إسرائيل ستشارك النتائج مع الأمريكيين فور اكتمال التحقيق".

يذكر أن عائلة أبو عاقلة أعربت عن استيائها من التحقيق الذي أجرته الأدارة الأمريكية والذي برأت من خلاله ساحة الجيش الإسرائيلي، في حين ترى العائلة مستندة إلى تقارير أجرتها صحف أجنبية أن الجيش الإسرائيلي مسؤول بصورة أو بأخرى عن قتل الصحافية، وسط نفي إسرائيلي قاطع.

ودعا بلينكن أبناء عائلة الصحافية لاجتماع معه بمقر الوزارة بواشنطن قبل أسبوع، بهدف الإعلان أمامهم عن التزام الولايات المتحدة بشأن المحاسبة عن الحادث. العائلة، من جانبها قالت إنها "تأمل باتخاذ خطوات ضد إسرائيل بالقضية".