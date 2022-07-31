إسرائيل: توقعات باتفاق قريب مع لبنان حول الحدود البحرية وسط تفاؤل حذر

يُزعم في مقطع فيديو نشره حزب الله أن هناك صورًا لمنصةكاريش وسفينة الحفر وأكثر من ذلك، من فترتين مختلفتين

من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين إلى بيروت اليوم الأحد في ما يعتبر إحدى الجولات البالغة الأهمية في إطار التوسط بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن الأمر برمته يجري وسط تهديدات يطلقها حزب الله اللبناني وتحديدًا تهديده الأخير المتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي، بحسب النشر في واينت.

ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو الأحد، يُزعم أنه التقطت فيه صور من منطقة حقل غاز كاريش القريب من المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان على حدود المياه الاقتصادية للبلدين. يُزعم في مقطع الفيديو أن هناك صورًا للمنصة وسفينة الحفر وأكثر من ذلك، من فترتين مختلفتين في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.

في بداية هذا الشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت تحلق باتجاه حقل كاريش. وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أوضح أنه لن يتردد في القيام بعمل عسكري ضد الحفارة بحال لم يحصل لبنان على حقوقه في حقل الغاز ضمن مياهه.

وتحث إسرائيل المبعوث الأمريكي على إنجاز المهمة قبل بدء العمل في استخراج الغاز من حقل كاريش في الثلث الأخير من السنة الجارية (أيلول/سبتمبر حتى كانون أول/ديسمبر).

ومن المتوقع أن يلتقي هوكشتين بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبية بري وفريق التفاوض اللبناني. تحدث فريق التفاوض الإسرائيلي قبل أيام عبر الزوم مع هوكشتين وحوّل إليه في اليوم التالي اقتراحًا إسرائيليًا لإنشاء خط للحدود البحرية بين البلدين.

يقول مسؤولون في إسرائيل إن الاقتراح الإسرائيلي جاد للغاية ولديه القدرة على تغيير الحياة في لبنان من حالة خراب اقتصادي إلى فرصة لتصبح دولة قادرة على إنتاج الغاز. لقد استغرق اللبنانيين بعض الوقت ليدركوا أنهم يريدون ذلك، رغم أن هناك عوامل معوقة بالأساس من جهة حزب الله.