بارزاني يطلق مبادرة لحل أزمة العراق عبر "حوار أربيل"

دخل العراق في موجة احتجاجات جديدة مع سيطرة أنصار التيار الصدري على مقر البرلمان في أجواء ساخنة تشهدها البلاد

كشف رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأحد عن مبادرة لجل الأزمة السايسية بالبلاد عبر حوار مباشر تستضيفه أربيل، على ما أفادت العين الإخبارية.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق: "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر". وعبر عن احترامه للتظاهر السلمي للعراقيين لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة.

ولفت بارزاني إلى أن "إقليم كردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد، فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".

ودخل العراق في موجة احتجاجات جديدة مع سيطرة أنصار التيار الصدري على مقر البرلمان في أجواء ساخنة تشهدها البلاد منذ أربعة أيام، إذ تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وأزالوا الحواجز الإسمنتية على الجسر ونجحوا باقتحام المنطقة الخضراء.

وكان الصدر ألمح في أكثر من مناسبة إلى الوقوف بوجه تشكيل أي حكومة وفق مبدأ المحاصصة المعتمدة منذ 2003. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، ارتفاع عدد إصابات التظاهرات إلى 125 بينهم 25 عسكرياً، مؤكدة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الإجراءات الصحية اللازمة".

وفي تطور ينذر باقتتال أهلي دعت قوى الإطار التنسيقي أنصارها للنزول إلى الشارع والتظاهر لحماية "الشرعية والمؤسسات".