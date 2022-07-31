تابع المساعد الفني لمنظمة إدارة الأزمات بالبلاد أن 13 ألف مبنى تضرر جراء الفيضانات

أكدت مصادر إيرانية، أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها 24 محافظة في البلاد تسبب في مصرع 70 شخصا، بالإضافة إلى تضرر 20 ألف منزل، ونحو 20 ألف مليار تومان من الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وقال المساعد الفني لمنظمة إدارة الأزمات في إيران، نجاد جهاني، إن بين قتلى الفيضانات 6 مواطنين عراقيين، مضيفا أن "45 شخصًا في عداد المفقودين وفقًا لآخر الإحصاءات، 3 منهم من المواطنين العراقيين"، حسب موقع اينترنشنال .

وتابع المساعد الفني لمنظمة إدارة الأزمات بالبلاد أن 13 ألف مبنى تضرر جراء الفيضانات وبحاجة إلى ترميم وأن 7 آلاف مبنى بحاجة إلى إعادة إعمار كاملة.

ومن جانبه، أعلن رئيس لجنة الإغاثة والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر في خراسان رضوي، رسول زارع، عن العثور على جثة سيدة عراقية، وما زال مواطنان من هذا البلد في عداد المفقودين. وبذلك ارتفع عدد القتلى إلى 70 شخصًا.

وفي نفس السياق، قال محافظ طهران، محسن منصوري، إن "حصيلة ضحايا فيضان إمام زاده داود بلغت 19 قتيلا، وتم إغلاق ملف القتلى والمفقودين في هذه المنطقة". معلنا أن "5 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في الفيضانات بمحافظة طهران".

وأعلن وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، أن الاضرار في هذا القطاع جراء الفيضانات بلغت نحو 10 آلاف مليار تومان، وقال عباس بابي زاده رئيس منظمة شؤون البدو الإيرانية، إن 7 آلاف رأس من الماشية فقدت حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، ذكر حمزة روح الأميني، مساعد المديرية العامة للطرق في شمال محافظة كرمان، أن أضرار السيول التي لحقت بالطرق في شمال المحافظة بلغت 800 مليار تومان.