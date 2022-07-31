إسرائيل تقتطع 600 مليون شيكل من أموال ضرائب السطلة الفلسطينية

شدد نيتسان هورويتز، على أن إسرائيل ”لديها مصلحة في استمرار الأمن والتعاون المدني مع السلطة الفلسطينية“

قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينيت), ​​اليوم الأحد خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن ”المبلغ الذي تم اقتطاعه جاء عوضا عن نفس المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم“، وبحسب تقرير لوزارة الأمن الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية حولت 597 مليون شيكل (182.82 مليون دولار) في "دعم غير مباشر للتطرف في 2020".

وخلال مناقشة مجلس الوزراء الإسرائيلي للقرار، امتنع وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتش عن التصويت على اقتطاع الأموال، وقال إن ”هذا قانون يجعل الحكومة جشعة، وسينتهي بنا الأمر بإعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية على شكل قروض“.

وشدد نيتسان هوروفتش، على أن إسرائيل ”لديها مصلحة في استمرار الأمن والتعاون المدني مع السلطة الفلسطينية“، واصفا قرار الاقتطاع بـ“الخطوة غير الحكيمة من قبل الحكومة الإسرائيلية“.

ومن جانبها، علقت وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، على القرار قائلة: ”هناك فرصة أكبر من أي وقت مضى للسلطة الفلسطينية لوقف المدفوعات (للأسرى وعائلاتهم)، لذلك من المفيد إجراء حوار سياسي مع السلطة في هذا الشأن“.