الشاباك الإسرائيلي يفتح تحقيقا بتهديدات وصلت لزوجة رئيس الحكومة يائير لابيد

التحقيقات اجريت بعد رسائل تهديد قاسية عبر البريد الالكتروني وفي اطارها حقق مع مشتبه

فتح جهاز الشاباك الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة تحقيقا في إعقاب تهديدات وصلت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية ليهيا لابيد من خلال رسائل في البريد الألكتروني. وذكر في الرسائل إنه "قريبا في جنازاتكم، عائلة لابيد سيتم حرقها بأكملها لأجيال وهم على قيد الحياة" كما تمنى مرسل التهديدات لأبناء عائلة لابيد بحسب "معاريف" بأن "ينهوا حياتهم وهم مستلقين على قارعة الطريق مصابين بسرطان الدماغ".

ايضا تم بعث رسائل بالبريد الألكتروني الى عنوان شقيق زوجة لابيد ، والذي توفي مؤخرا جراء إصابته بمرض السرطان. الرسائل بعثها مجهول استخدم التعريف 'EFI P' والذي بعث الى ليهيا لابيد رسالة قبل أسبوعين كتب بها :"سرطان لا يمكن علاجه ليوآف وزوجته، أورام بالعامود الفقري لليئور وياعيل. أتمنى أن ينتهي بكم الـأمر مثل أخته الكلبة ليائير هذا الاسبوع".

وردت ليهيا لابيد على ما ورد أعلاه :"أعترف أنه بخلاف الصدمة والألم الشخصي، يؤلمني الى اين يصل بنا التحريض والانقسام. مخيف وفظيع. هذا تذكير آخر لم يجب على جميعنا ايجاد ما يوحدنا ويجمعنا".

ويشار الى أنه في اعقاب هذه الرسائل فتح الشاباك تحقيقا ،في نهايته تم التحقيق مع مشتبه والذي تم تحذيره، وقال الشاباك في بيان :"الحديث يدور عن تحقيق اداره الشاباك بعد تهديدات وشتائم وجهت الى زوجة رئيس الحكومة ليهيا لابيد، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي".