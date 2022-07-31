حماس تعلن مقتل أحد عناصرها بقصف إسرائيلي قبل عام خلال حراسته أحد الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم بغزة

حماس قالت إنها لا تريد الاعلان عن اسم مقتل عنصرها الذي قتل في القصف الاسرائيلي

أعلن الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة في بيان مساء اليوم أنه خلال عملية "حارس الأسوار" العام الماضي قامت إسرائيل "بقصف أحد المواقع ما أسفر عن مقتل أحد عناصر وحدة الظل التابعة لحماس واصابة ثلاثة آخرين والذين قاموا بحراسة أحد الجنود الذين تحتجزهم حركة حماس".

وذكر في البيان بأن حماس تحتفظ لنفسها الحق "بعدم نشر اسم عنصرها الذي قتل بالقصف في هذه المرحلة لأسباب أمنية" وستعلن عن اسمه لاحقا حين تكون الظروف مواتية. وتوجه البيان مخاطبا الإسرائيليين وهو يقول لهم "حكومتكم تكذب".

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من جانبه عقب تسور غولدن،شقيق الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي تحتجز حماس جثمانه من خلال تغريدة باللغة العربية :"عقيدة حماس - الكذب! ، سيدفعون حماس ثمن غالي على كل لحظة اللي أخوي موجود عندهم".

في حين عقب مسؤول إسرائيلي لموقع "واينت" وقال :"يجب أن لا نقع بأكاذيب واستفزازات حماس، الكل أكاذيب. تأتي هذه الأكاذيب في الذكرى الثامنة لعملية الجرف الصامد، وهي حقيقة ناتجة بأننا لا نرمش. حماس يائسة من إصرار إسرائيل على عدم إطلاق سراح القتلة".

ويشار الى أن حماس نشرت قبل شهر عن "تدهور" بصحة أحد المحتجزين الإسرائيلين لديها، وبعد يوم من هذا الإعلان نشرت فيديو مصور يظهر به هشام السيد، أحد الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم في القطاع وهو ملقى على سريره ومربوط ببالون الأكسجين.