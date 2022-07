حماس تعلن مقتل أحد عناصرها بقصف إسرائيلي قبل عام خلال حراسته أحد الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم بغزة

أعلن الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة في بيان مساء اليوم أنه خلال عملية "حارس الأسوار" العام الماضي قامت إسرائيل "بقصف أحد المواقع ما أسفر عن مقتل أحد عناصر وحدة الظل التابعة لحماس واصابة ثلاثة آخرين والذين قاموا بحراسة أحد الجنود الذين تحتجزهم حركة حماس".

وذكر في البيان بأن حماس تحتفظ لنفسها الحق "بعدم نشر اسم عنصرها الذي قتل بالقصف في هذه المرحلة لأسباب أمنية" وستعلن عن اسمه لاحقا حين تكون الظروف مواتية. وتوجه البيان مخاطبا الإسرائيليين وهو يقول لهم "حكومتكم تكذب".