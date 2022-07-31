اسرائيل: مظاهرة صامتة ضد الجريمة والعنف في رهط

أضاف سامي عشوي، " لقد سئمنا، لم نعد نرغب في سماع وفيات جديدة، نحن نعيش في شعور من انعدام الأمن"

قرر مجموعة من الشباب تنظيم مظاهرة صامتة ليلة اليوم الأحد، بالقرب من المركز المجتمعي في رهط بإسرائيل، وذلك للتعبيرعن احتجاجهم ضد الجريمة والعنف بعد مقتل شاب الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه المظاهرة بمبادرة من مجموعة من الشباب وبالتعاون مع البلدية والمركز المجتمعي في رهط، وتحمل شعار "دماء أطفالنا وشبابنا ونسائنا ليست رخيصة، لن ندع من يطلقون النار يقتلون أطفالنا".

وكان الشاب وسام، والذي يبلغ من العمر 26 عامًا، قُتل برصاصة في باحة منزله خلال تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وقال سامي عشوي، وهو الناشط يقف وراء المظاهرة، في تصريح له ل I24NEWS، "قررنا الرد بعد مقتل وسام وذلك بتنظيم مظاهرة صامتة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى سكان المدينة والشرطة والحكومة: يجب وقف موجة العنف المنتشرة على الفور"

وتابع سامي عشوي، "الأسبوع الماضي كان مقتل وسام وكان يمكن أن يكون أي منا مكانه، توفي وسام في منزله، في المكان الذي من المفترض أن يكون الأكثر أمانًا، لهذا نريد من الشرطة أن تدخل القرى وتوقف العنف بحزم".

وأضاف سامي عشوي، " لقد سئمنا، لم نعد نرغب في سماع وفيات جديدة، نحن نعيش في شعور من انعدام الأمن، على الطرقات، في العمل وحتى في منازلنا".

وتسببت جرائم الشرف وأعمال العنف العديدة التي اندلعت في المجتمع العربي في مقتل العشرات في الأشهر الأخيرة