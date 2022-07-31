مقتدى الصدر: "ما يحدث في البلاد فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي"

أردف مقتدى الصدر،: "أيها الشعب العراقي، إنكم جميعا مسؤولون وكلكم على المحك"

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن ما يحدث في البلاد "الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور".

وقال مقتدى الصدر،: "إن الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى لهي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية"، حسب موقع سكاي نيوز عربية

وأضاف مقتدى الصدر، في تغريدة على حسابه في تويتر: "كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى".

وأردف مقتدى الصدر،: "أيها الشعب العراقي، إنكم جميعا مسؤولون وكلكم على المحك.. إما عراق شامخ بين الأمم أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذووي الأطماع الدنيوية بل وتحركه أيادي الخارج شرقا وغربا".

وفي نفس السياق، أوضح مقتدى الصدر، في التغريدة ذاتها: "من سمع واعية الإصلاح ولم ينصرها فسيكون أسير العنف والمليشيات والخطف والتطميع والترهيب والتهميش والفقر والذلة ومحو الكرامة"، مضيفا "أدعو الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم عشائرنا الأبية وقواتنا الأمنية وأفراد الحشد الشعبي المجاهد الذين يرفضون الخضوع والخنوع وكل فئات الشعب".

وختم تغريدته بالقول: "أما إذا فوتم الفرصة، فلا تكيلوا اللوم علي، فإني أدعوكم إلى ما فيه صلاحكم وإصلاحكم وإنقاذ وطنكم وكرامتكم ولقمتكم وخيراتكم وهيبتكم".

وكان قد اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري، أمس السبت مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية معقّدة.