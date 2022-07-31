لأول مرة بإسرائيل: تعيين سيدة بمنصب السكرتير العسكري للرئيس الإسرائيلي

روزين غريمبرغ شغلت خلال خدمتها بالجيش الاسرائيلي عدة مناصب في قسم الاستخبارات

عين في إسرائيل لأول مرة سيدة بمنصب السكرتيرة العسكرية للرئيس الإسرائيلي، وستستبدل العميد روزن غريمبرغ العميد علاء أبو ركن الذي شغل المنصب على مدار ثلاث سنوات، وبحسب البيان الصادر عن مقر الرئيس الإسرائيلي منحت غريمبرغ رتبة مقدم من جانب الرئيس يتسحاك هرتسوغ ورئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي وذلك خلال المراسم الرسمية لتسلمها المنصب.

وبعد ترقيتها لدرجة مقدم، باتت السيدة السادسة بالجيش الإسرائيلي التي تحصل على هذه الرتبة، وروزين غريمبرغ ذات الـ 40 ربيعا من سكان مركز البلاد وهي أم لطفلين، وتحمل لقبين بتاريخ الشرق الأوسط ، وتخدم بالجيش الإسرائيلي منذ 22 عاما، وشغلت خلال العامين المنصرمين منصب ضابط استخبارات في قيادة المركز، وكانت السيدة الأولى التي تشغل منصب ضابط استخبارات قيادة. وكانت شغلت خلال خدمتها عدد من المناصب القيادية في عدد من الوحدات في قسم الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي.

المقدم روزين غريمبرغ قال إنه :"على مدار22 عاما خدمت في عدد متعدد من الوحدات في قسم الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي وكنت شريكة في عمليات تشغيلية واستراتيجية المصممة لضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، إنه لشرف عظيم لي أن أعمل وأخدم الى جانب الرئيس الإسرائيلي- رجل عمل على توحيد المجتمع الإسرائيلي ويعمل بلا كلل من أجل مستقبل إسرائيل".