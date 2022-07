إيران تؤكد إنها ردت على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية، علي باقري كني، اليوم الأحد أن بلاده ردت على اقتراح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع الدول الكبرى وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات.

وقال علي باقري كني، على حسابه في تويتر "تبادلنا الأفكار التي اقترحناها سواء من حيث الجوهر أو الشكل لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا"، مضيفا "نحن كإيران على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفعل نفس الشي".