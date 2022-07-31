إيران تؤكد إنها ردت على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي

باقري، "نحن كإيران على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفعل نفس الشي".

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية، علي باقري كني، اليوم الأحد أن بلاده ردت على اقتراح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع الدول الكبرى وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات.

وقال علي باقري كني، على حسابه في تويتر "تبادلنا الأفكار التي اقترحناها سواء من حيث الجوهر أو الشكل لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا"، مضيفا "نحن كإيران على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفعل نفس الشي".

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وكان بوريل قد أكد الثلاثاء الماضي أنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وانسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وكان الاتفاق، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، يهدف إلى جعل الحصول على المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية أمرا صعبا بالنسبة لإيران التي طالما نفت هذا الطموح قائلة إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي إنها تراجع مقترح بوريل وسترد على الاتحاد الأوروبي.